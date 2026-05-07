KDDIは、「Pontaパス」会員向けにリクルートの宿泊予約サービス「じゃらんnet」でのキャンペーンを開始した。宿泊施設を予約・利用すると、利用額の最大100％相当のポイントが当たる。エントリー期間は6月30日まで、宿泊・利用対象期間は8月31日まで。 抽選の内訳は、1等が対象予約利用額の100％相当（100名）、2等が対象予約利用額の10％相当（1000名）、3等が100ポイント（1等と2等以外の全員