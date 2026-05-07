KDDIは、「Pontaパス」会員向けにリクルートの宿泊予約サービス「じゃらんnet」でのキャンペーンを開始した。宿泊施設を予約・利用すると、利用額の最大100％相当のポイントが当たる。エントリー期間は6月30日まで、宿泊・利用対象期間は8月31日まで。

抽選の内訳は、1等が対象予約利用額の100％相当（100名）、2等が対象予約利用額の10％相当（1000名）、3等が100ポイント（1等と2等以外の全員）。進呈上限は、1等が10万ポイント、2等が1万ポイント。

リクルートIDでメインのポイントをPontaポイントに設定したうえで、対象サービスをWeb予約し、5月7日～8月31日に宿泊・利用を完了することで参加できる。6月30日までのエントリーが必要。

加えて、8月31日時点とポイント還元時点でPontaパス会員であることと、8月31日までにPonta会員ID・リクルートID・Pontaパスに加入しているau IDの3つを連携し、キャンペーンポイント還元時点まで連携を継続していることも条件。キャンペーンポイントは、2026年10月末までにPontaポイントとして還元される。

また、以下の条件を達成するごとに当選確率が最大8倍までアップする。

国内宿もしくはじゃらんパックを予約・利用：1倍 じゃらんアプリ経由で予約：＋1倍 宿泊・利用対象期間中にPontaパスアプリにログイン：＋1倍 じゃらん遊び・体験・じゃらんレンタカー・じゃらんゴルフいずれかのサービスを予約：いずれか1サービス予約で＋3倍、2サービス以上予約で＋5倍

「Pontaパス」は月額548円のサブスクリプションサービス。クーポンやエンタメデジタルコンテンツ、スマホのあんしんサポートといった会員特典が用意されている。