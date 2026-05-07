最新PFPランキング公開ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が、米メディア「ESPN」の階級を超えた格付けランキング「パウンド・フォー・パウンド（PFP）」で1位に選定された。世界で最も権威ある米国のボクシング専門誌「ザ・リング」のPFPランキングに続き、格付けでトップに立った。井上は2日、東京ドームで5万5000人が駆け付けた中谷潤人（M.T）との世紀の一戦で判定勝ち。同じくリング誌PF