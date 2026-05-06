【モデルプレス＝2026/05/06】お笑いコンビ・EXITのりんたろー。（40）が5月6日、フジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（よる9時〜）に出演し、第2子の誕生を報告。妻でタレントの本郷杏奈（34）も同日、自身のInstagramにて出産を発表した。【写真】EXITりんたろー。の妻、第2子が産まれてすぐの姿◆りんたろー。番組で第2子誕生報告りんたろー。は、MCの明石家さんまから「昨日子どもが産まれたらしいねん」と話を振られ「子ども