本郷杏奈、第2子出産 夫・EXITりんたろー。も「ホンマでっか！？TV」で報告
【モデルプレス＝2026/05/06】お笑いコンビ・EXITのりんたろー。（40）が5月6日、フジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（よる9時〜）に出演し、第2子の誕生を報告。妻でタレントの本郷杏奈（34）も同日、自身のInstagramにて出産を発表した。
【写真】EXITりんたろー。の妻、第2子が産まれてすぐの姿
りんたろー。は、MCの明石家さんまから「昨日子どもが産まれたらしいねん」と話を振られ「子どもが産まれました」と一礼。共演者から祝福を受けた。
本郷は「ホンマでっか！？TVでも発表ありましたが、先日、第二子となる女の子を出産いたしました。母子ともに健康です」と報告。「前回同様、悪阻もあり上の子を見ながらの妊婦生活は大変でしたが、旦那や周りの方の支えもあり無事出産日を迎えました」と周囲への感謝とともに伝えた。
「無事退院し、お家での生活もスタートしています。上の子もお兄ちゃんしてくれていて愛おしい日々です」と2人の子どもとの生活に喜び。「バタバタな毎日ですが、家族で支え合い笑顔溢れる家庭を築いていきたいと思います」と意気込んでいる。
本郷は2022年8月23日に、りんたろー。との結婚を発表。2023年1月にはハワイでの挙式を報告し、同年6月24日には第1子妊娠、そして11月に第1子誕生を伝えた。2026年1月25日に第2子妊娠を報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】EXITりんたろー。の妻、第2子が産まれてすぐの姿
◆りんたろー。番組で第2子誕生報告
りんたろー。は、MCの明石家さんまから「昨日子どもが産まれたらしいねん」と話を振られ「子どもが産まれました」と一礼。共演者から祝福を受けた。
◆本郷杏奈、第2子出産後の生活は「愛おしい日々」
本郷は「ホンマでっか！？TVでも発表ありましたが、先日、第二子となる女の子を出産いたしました。母子ともに健康です」と報告。「前回同様、悪阻もあり上の子を見ながらの妊婦生活は大変でしたが、旦那や周りの方の支えもあり無事出産日を迎えました」と周囲への感謝とともに伝えた。
「無事退院し、お家での生活もスタートしています。上の子もお兄ちゃんしてくれていて愛おしい日々です」と2人の子どもとの生活に喜び。「バタバタな毎日ですが、家族で支え合い笑顔溢れる家庭を築いていきたいと思います」と意気込んでいる。
◆本郷杏奈、りんたろー。と2022年に結婚
本郷は2022年8月23日に、りんたろー。との結婚を発表。2023年1月にはハワイでの挙式を報告し、同年6月24日には第1子妊娠、そして11月に第1子誕生を伝えた。2026年1月25日に第2子妊娠を報告していた。（modelpress編集部）
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