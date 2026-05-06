昨年３月末でＮＨＫを退局した中川安奈アナウンサー（３２）が、世界最高峰の大学への短期留学経験を明かした。５日付のＳＮＳで「大学時代に短期留学したことがあるスタンフォードのリバースウィーブ、先日ＢｅｒＢｅｒＪｉｎＣＯＬＬＥＣＴＩＶＥのオープン初日に並んでゲットしました」と世界最高峰の名門大学、スタンフォードに短期留学したことをさらりと明かしながら、同大のトレーナーにデニムのショートパンツを合わ