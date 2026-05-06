阪神戦で8回2失点、15奪三振を披露した■阪神 2ー0 中日（6日・バンテリンドーム）中日・高橋宏斗投手は6日、バンテリンドームでの阪神戦に先発し、8回を投げ7安打2失点ながらも、味方打線の援護がなく4敗目（1勝）を喫した。今季最多131球を投げ、15三振を奪う投球も報われず、ファンは「泣きそう」と嘆いている。高橋宏はこの日、2回に先頭の大山悠輔内野手から空振り三振で“奪三振ショー”をスタート。降板する8回まで毎回