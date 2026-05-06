ゴールデンウィーク中の4日、各地では強風が吹き、道路の通行止めおよび野外で開催された音楽イベントが中止になるなどの影響が出た。 特に沿岸部では被害が深刻であり、千葉市中央区の市蘇我スポーツ公園では、野外音楽フェスティバル「JAPAN JAM 2026」の4日分の開催が中止になったほか、東京湾アクアラインが一時的に通行止めになるなどした。 特に「JAPAN JAM 2026」の中止は当日発表ということもあり、