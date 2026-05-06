■松永悠作記者「福岡空港国際線ターミナルです。ゴールデンウイークを海外などで過ごした人たちで混雑しています。」 到着ゲートから出てきたのは、変わった形の何かをかぶり、楽しげな様子の女性です。■ベトナムから帰国「ベトナムの笠、帽子で、ノンラーといいます。」友人同士、初の「女子旅」だったという2人。2泊3日でベトナムに滞在したといいます。■ベトナムから帰国「最高でした。