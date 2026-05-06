フォー・円安で節約旅・スパ・プール 海外を楽しんだ人たち 福岡空港
■松永悠作記者
「福岡空港国際線ターミナルです。ゴールデンウイークを海外などで過ごした人たちで混雑しています。」
到着ゲートから出てきたのは、変わった形の何かをかぶり、楽しげな様子の女性です。
■ベトナムから帰国
「ベトナムの笠、帽子で、ノンラーといいます。」
友人同士、初の「女子旅」だったという2人。2泊3日でベトナムに滞在したといいます。
「最高でした。」
「2人とも初めてで、アジアでなじみのないところにチャレンジしてみようと。」
「（印象に残っているのは）フォーです。2泊3日で3日間、フォーを食べました。」
ベトナムでは物価の安さに驚いたそうです。
■ベトナムから帰国
「日本じゃ泊まれない5つ星ホテル、プール付きの良いところに、私でも泊まれました。1万2000円くらい。」
「食事もお土産もスパもホテルも、全部コスパ良く満足。」
一方、シンガポールから帰国した家族は。
■シンガポールから帰国
「（物価は）高かったです。」
現地で食べた、こちらのフレンチトーストは、なんとおよそ3000円。缶ジュースでも、1本およそ600円だったといいます。
物価高に加えて円安の逆風もある中、節約の工夫をしながら旅を楽しみました。
■シンガポールから帰国
「（タクシーに乗らず）頑張って歩いたり、部屋でカップのお茶漬けを食べたりしました。」
シンガポールでの一番の思い出は。
■シンガポールから帰国
「マーライオンを見に行った。思ったより結構大きかったです。」
「子どもたちもいい思い出になったと思います。」
インドネシアのバリ島を訪れたこちらの家族は、疲れた体と心を癒やす旅にしたそうです。
■バリ島から帰国
「スパ三昧をしたいと。スパが安いので。子どもたちだけで部屋に2時間くらいいても大丈夫な年齢になったので、夫婦でスパ三昧をすることができました。」
■息子
「ずるいぞ！」
癒やしの時間のあとには、巨大なプールで家族みんなが全力で遊びました。
7日からは心機一転、仕事や勉強に力を注ぐといいます。
■バリ島から帰国
「（仕事は）あす始まるので、今から宮崎に帰る。夕方には帰って野球の練習をする。大丈夫です。ゆっくりできたので。」
■娘
「勉強をたくさんして、定期テストで1位を取りたい。」
楽しい思い出を胸に日常へ。連休最終日、たくさんの笑顔が輝いていました。