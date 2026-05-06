■松永悠作記者

「福岡空港国際線ターミナルです。ゴールデンウイークを海外などで過ごした人たちで混雑しています。」

到着ゲートから出てきたのは、変わった形の何かをかぶり、楽しげな様子の女性です。



■ベトナムから帰国

「ベトナムの笠、帽子で、ノンラーといいます。」



友人同士、初の「女子旅」だったという2人。2泊3日でベトナムに滞在したといいます。





■ベトナムから帰国「最高でした。」「2人とも初めてで、アジアでなじみのないところにチャレンジしてみようと。」「（印象に残っているのは）フォーです。2泊3日で3日間、フォーを食べました。」ベトナムでは物価の安さに驚いたそうです。■ベトナムから帰国「日本じゃ泊まれない5つ星ホテル、プール付きの良いところに、私でも泊まれました。1万2000円くらい。」「食事もお土産もスパもホテルも、全部コスパ良く満足。」一方、シンガポールから帰国した家族は。■シンガポールから帰国「（物価は）高かったです。」

現地で食べた、こちらのフレンチトーストは、なんとおよそ3000円。缶ジュースでも、1本およそ600円だったといいます。



物価高に加えて円安の逆風もある中、節約の工夫をしながら旅を楽しみました。



■シンガポールから帰国

「（タクシーに乗らず）頑張って歩いたり、部屋でカップのお茶漬けを食べたりしました。」



シンガポールでの一番の思い出は。



■シンガポールから帰国

「マーライオンを見に行った。思ったより結構大きかったです。」

「子どもたちもいい思い出になったと思います。」



インドネシアのバリ島を訪れたこちらの家族は、疲れた体と心を癒やす旅にしたそうです。



■バリ島から帰国

「スパ三昧をしたいと。スパが安いので。子どもたちだけで部屋に2時間くらいいても大丈夫な年齢になったので、夫婦でスパ三昧をすることができました。」

■息子

「ずるいぞ！」



癒やしの時間のあとには、巨大なプールで家族みんなが全力で遊びました。



7日からは心機一転、仕事や勉強に力を注ぐといいます。



■バリ島から帰国

「（仕事は）あす始まるので、今から宮崎に帰る。夕方には帰って野球の練習をする。大丈夫です。ゆっくりできたので。」

■娘

「勉強をたくさんして、定期テストで1位を取りたい。」



楽しい思い出を胸に日常へ。連休最終日、たくさんの笑顔が輝いていました。