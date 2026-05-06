[5.6 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第15節](ゴースタ)※14:00開始主審:矢野浩平<出場メンバー>[ツエーゲン金沢]先発GK 1 白井裕人DF 3 畑尾大翔DF 19 寺阪尚悟DF 20 長倉颯MF 2 長峰祐斗MF 6 村田航一MF 13 白輪地敬大MF 16 毛利駿也MF 26 村田迅MF 29 宮崎海冬FW 10 パトリック控えGK 31 上田樹DF 25 小島雅也DF 38 山本義道DF 55 松本大輔MF 15 西谷優希MF 23 四宮悠成FW 9 ブワニカ啓太FW 11 杉浦恭平FW 18 大澤朋也監督辻