ハワイを生活拠点にしている音楽プロデューサー・つんく♂（57）が、18歳の誕生日を迎えた双子の長男・長女を祝福した。【映像】つんく♂、妻の顔出しショットや双子の成人を祝う豪華な誕生日会2006年に結婚し、双子の長男・長女と15歳の次女、3人の子どもがいるつんく♂。Instagramでは、ビールで乾杯する“顔出し”夫婦ショットや結婚記念日に家族で食事をしたことなど、ハワイでの生活について発信している。双子の長男、長