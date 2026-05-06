ハワイを生活拠点にしている音楽プロデューサー・つんく♂（57）が、18歳の誕生日を迎えた双子の長男・長女を祝福した。

【映像】つんく♂、妻の顔出しショットや双子の成人を祝う豪華な誕生日会

2006年に結婚し、双子の長男・長女と15歳の次女、3人の子どもがいるつんく♂。Instagramでは、ビールで乾杯する“顔出し”夫婦ショットや結婚記念日に家族で食事をしたことなど、ハワイでの生活について発信している。

双子の長男、長女それぞれで開催した誕生日会

2026年5月4日の投稿では、「我が家の長男、長女ついに18歳の成人です。アメリカも日本も大人じゃん！です。ということでバースデーパーティー。2人は別日に開催！一緒にはやってくれないね。そりゃそうだ！ということで、あっという間の18年。ほんま、生まれてきてくれてありがとう！パパもママもマジで幸せです。愛してるよ！」とつづり、それぞれ開催した誕生日会の様子や料理、ケーキなどを披露した。

この投稿に、「成人おめでとうございます」「この間 生まれたばかりだったのに！お子さんの成長って早いですね」「大きくなりましたね」など、祝福のコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）