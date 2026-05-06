2026年4月28日、YouTuberのはじめしゃちょーが自身のYouTubeチャンネルを更新。ヘリコプターに乗る様子を紹介した。 （関連：【画像あり】富山にある実家へヘリコプターで帰省するはじめしゃちょー） はじめしゃちょーは現在静岡県で暮らしており、実家は富山県にあるという。富山に帰るには東京や滋賀を経由しないといけないようで、はじめしゃちょーは「帰りづらい」と明かした。そこ