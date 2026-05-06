5月6日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺島尚正アナウンサーが、停戦中にも関わらず、ホルムズ海峡でアメリカとイランの双方が武力行使を行ったというニュースについて意見を交わした。 寺島尚正アナ「トランプ大統領は4日、ホルムズ海峡でイランの小型船7隻を撃沈したと明かしました。 アメリカ軍は4日