【モデルプレス＝2026/05/05】YouTuberのがーどまん（27）とふくれな（26）が5月5日、がーどまんのYouTubeチャンネルにて生配信を実施。ふくれなの第1子の妊娠を発表した。【写真】人気YouTuber夫婦、気球で密着◆ふくれな、第1子妊娠を発表「2人から報告があります」と題して生配信を実施した2人。がーどまんは「発表させていただくんですけど」「色々ありまして、動画でも発表できなかったんですけど」と前置きし、「れなちゃん