【モデルプレス＝2026/05/05】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃11が5月5日に放送され、2人のファイナリストが決定した。【写真】ついにメンバー決定！HYBEオーディション最終審査の様子◆「ワースカ」4人の候補者が中間評価に挑む第2章アメリカ・ロサンゼルス編では、三次審査を勝ち抜いた「Girls planet