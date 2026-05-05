グラビアアイドルの郄峰じゅりさんが、FLASHに登場しました。【写真】キッチンで大胆ポーズの郄峰じゅりさん郄峰さんは2023年にグラビアアイドルとしてデビュー。同性愛者であることを公表しており、恋愛遍歴を赤裸々に明かしたことでバラエティ番組で話題になりました。同号では王道のランジェリー姿に。ボーイッシュなルックスと誘うような視線が印象的なグラビアを披露自慢の97センチバストを見せつけていま