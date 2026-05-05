アイドルグループ・CANDY TUNEの立花琴未が、4月23日発売の『CanCam』6月号（小学館）に初登場し、“きれいなお姉さん”ぶりに反響が寄せられている。【動画】「爆美女すぎるだろ」…CANDY TUNE・立花琴未がきれいなお姉さんに『CanCam』公式YouTubeでは「【爆美女転生】CANDY TUNE 立花琴未、髪かきあげで“きれいなお姉さん”に覚醒」と題した動画が公開され、アイドルから雰囲気ががらりと変わったモデル・立花の姿が話題。