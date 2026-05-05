（台北中央社）俳優で歌手の山下智久は11月14日、南部・高雄で公演を行う。台湾でこのほど、PR記者会見を開き、「コンサートが終わった後も忘れられないショーにしたい」と意気込んだ。11月に始まるワールドツアー「TOMOHISA YAMASHITA TOUR 2026 DREAMING」の一環で、日本各地を巡る他、フランス・パリやタイ・バンコクでも公演する。山下はツアーのテーマとして「夢を見るのはすてきなこと」だと語り、軸に据えたいと紹介した。