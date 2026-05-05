６文字で覚悟を示した。ブンデスリーガ７位のフライブルクは５月４日、前日のヴォルフスブルク戦で激しいタックルを受けた鈴木唯人が鎖骨を骨折し、手術を受けたと発表した。全治期間は明らかになっていない。ヨーロッパリーグ準決勝の第２レグも控えるフライブルク、そして北中米ワールドカップのメンバー発表を直前に控える森保ジャパンにとって、非常に痛いここにきての離脱だ。 心配の声で溢れるなか、24歳の日本