「こどもの日」にトップアスリートらと汗を流しました。神奈川・横浜市の日産スタジアムで行われているのは「チビリンピック」。48回目の開催となる2026年も多くの子どもたちが参加し、アスリートと交流しています。5日は、親子が手をつないで走る「親子マラソン」や「玉入れ」が行われていて、レスリングのアニマル浜口さんや、マラソンの高橋尚子さん、サッカーの中澤佑二さんらとともに競技を楽しみました。参加者からは「ちょ