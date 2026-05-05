アメリカのトランプ大統領は4日、「イランが韓国の貨物船を攻撃した」とSNSに投稿し、韓国に対して、ホルムズ海峡の支援計画への参加を呼びかけました。一方、韓国外務省は、船舶で爆発と火災が発生したと発表しましたが、原因は調査中だとしています。韓国の外務省は、日本時間4日午後8時40分ごろ、ホルムズ海峡の内側に停泊中の韓国の海運会社が運航する貨物船の機関室近くで、爆発と火災が発生したと発表しました。韓国メディア