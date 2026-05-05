トランプ大統領「イランが韓国の貨物船攻撃」と投稿、韓国にホルムズ海峡支援計画への参加呼びかけ

アメリカのトランプ大統領は4日、「イランが韓国の貨物船を攻撃した」とSNSに投稿し、韓国に対して、ホルムズ海峡の支援計画への参加を呼びかけました。

一方、韓国外務省は、船舶で爆発と火災が発生したと発表しましたが、原因は調査中だとしています。

韓国の外務省は、日本時間4日午後8時40分ごろ、ホルムズ海峡の内側に停泊中の韓国の海運会社が運航する貨物船の機関室近くで、爆発と火災が発生したと発表しました。

韓国メディアによりますと、近くに停泊していた船舶の乗員が「船の外側に穴などは見えなかった」と証言したということです。

また運航会社は「攻撃か、内部の火災かは不明」だとしています。

一方、トランプ大統領は、SNSに「イランが韓国の貨物船を含む無関係の国々の船舶を攻撃した」と投稿し、韓国に対してホルムズ海峡の航行支援の取り組みへの参加を呼びかけました。

こうした中、UAE（アラブ首長国連邦）の東部フジャイラにある石油産業地区では、無人機による攻撃で火災が発生し、3人が負傷しました。

またオマーンへの攻撃では、外国人2人が負傷し、周辺国での被害が拡大しています。

トランプ大統領は、「ホルムズ海峡でイランの小型船7隻を撃沈した」と主張し、FOXニュースのインタビューで、アメリカの艦艇を攻撃すれば「イランは地球上から消滅する」と述べていて、緊張が高まっています。