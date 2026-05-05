フライブルクの日本代表ＭＦ鈴木唯人（２４）が右鎖骨骨折で、６月１１日（日本時間１２日）開幕の北中米Ｗ杯出場が絶望的になった。３日のホーム、ウォルフスブルク戦で相手選手からのタックルで右肩を痛め、後半３６分に交代。クラブが４日、右鎖骨の骨折と診断され、手術を受けたと発表した。鈴木唯は、森保ジャパンの主軸を担ったＭＦ南野拓実が左膝前十字じん帯断裂でＷ杯出場が絶望視される中、シャドー（攻撃的ＭＦ）のポジションで期待されていた。Ｗ杯メンバー発表は１５日に行われる。

鈴木唯のＷ杯出場が厳しくなり、焦点は４枠とみられるシャドーの「残り１枠」だ。３月の英国遠征で１―０と勝利したイングランド戦では、それまでウィングバックを主戦場とした三笘と伊東純也がシャドーで結果を出した。負傷から復帰した久保を含め、この３人は選出が確実。堂安律、中村敬斗をウィングバックから回すオプションもあるが、最後のイスは佐野航大や、佐藤龍之介か。あるいは、ＦＷとシャドー両方でプレー可能な塩貝健人らか。大会目前まで南野の回復を待つ、という選択肢もあるのか。森保監督も、プランの再考を迫られているはずだ。（日本代表担当・金川誉）