お笑いトリオ「パンサー」尾形貴弘（49）が4日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）にゲスト出演。8歳愛娘の驚きの束縛ぶりを明かした。この日は「芸人の親子参観SP」と題し、ゲスト出演したお笑い芸人の子供も特別参加した。8歳の1人娘と出演した尾形は自身について「長年妻を困らせてまして」「元々束縛が凄くて」と切り出した。自身がライブをしている際に妻が別のロックバンドのコンサートに行っても