この連休中に海外旅行を楽しんだ人や、今年の夏休みの海外旅行の計画を立てている人も多いと思います。その中には英語に自信がなく、不安を感じている人もいるかもしれません。英語を話せなくても海外旅行は楽しめますが、空港やホテル、レストランなどを利用する際に、とっさの一言や返答が必要になることもあります。最低限の英語だけでも話せるようになると現地でのコミュニケーションもとりやすく、旅行もより楽しいものになる