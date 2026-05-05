群馬・渋川市で、交通取り締まり中の男性警察官が車にはねられ重傷を負いました。車はそのまま逃走していて、警察は殺人未遂などの疑いで運転手の行方を追っています。4日午後1時半ごろ、渋川市伊香保町の県道で「男性警察官がひき逃げされたようだ」と目撃者の男性から通報がありました。警察によりますと、渋川警察署の男性巡査部長（46）が一時停止の取り締まり中に車に声をかけたところ、運転手が停止に応じずそのまま発進した