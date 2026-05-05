【2026年GW】5月6日（水曜・祝日）の全国高速道路 渋滞予測まとめ 2026年のゴールデンウィーク最終日となる5月6日（水曜・祝日）。Uターンラッシュのピークは過ぎ、全国の渋滞予測数は34箇所と大幅に減少しますが、関東圏へ向かう上り線を中心に、日中から夕方にかけて20km規模の渋滞が残る見込みです。 連休最終日の長時間の運転による疲労に備え、お出かけの計画や出発時間の調整に役立てていただけ