【2026年GW】5月6日（水曜・祝日）の全国高速道路 渋滞予測まとめ

2026年のゴールデンウィーク最終日となる5月6日（水曜・祝日）。Uターンラッシュのピークは過ぎ、全国の渋滞予測数は34箇所と大幅に減少しますが、関東圏へ向かう上り線を中心に、日中から夕方にかけて20km規模の渋滞が残る見込みです。

連休最終日の長時間の運転による疲労に備え、お出かけの計画や出発時間の調整に役立てていただけるよう、特に注意が必要な大規模渋滞（15km～20km以上）をピックアップしてまとめました。

📍 東北・関東エリア

関東圏に向かう上り線で、午前中から夕方にかけて20km規模の渋滞が発生します。前日ほどの深夜に及ぶ渋滞ではありませんが、通過には通常より時間がかかります。

【中央自動車道（上り）】

・区間： 大月IC → 八王子JCT（小仏TN付近）

・ピーク時間／渋滞長： 10時頃 ／ 最大20km

・所要時間： 約1時間20分（通常より+1時間5分）

※午前中から夕方（19時頃）まで断続的に渋滞が続く予測です。

【東名高速道路（上り）】

・区間： 秦野中井IC → 横浜町田IC（綾瀬スマートIC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 14時頃 ／ 最大20km

・所要時間： 約48分（通常より+36分）

・区間： 御殿場JCT → 大井松田IC（都夫良野TN付近）

・ピーク時間／渋滞長： 13時頃 ／ 最大15km

・所要時間： 約36分（通常より+25分）

【関越自動車道（上り）】

・区間： 花園IC → 鶴ヶ島IC（坂戸西SIC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 14時頃 ／ 最大20km

・所要時間： 約40分（通常より+28分）

【東北自動車道（上り）】

・区間： 佐野藤岡IC → 加須IC（加須IC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 15時頃 ／ 最大20km

・所要時間： 約40分（通常より+30分）

📍 中部・東海・信越エリア

東名高速や上信越道で、お昼前後をピークとした渋滞が予測されています。帰宅時間を少し早めるか、夕方以降にずらすことでスムーズな移動が期待できます。

【上信越自動車道（上り）】

・区間： 松井田妙義IC → 富岡IC（富岡IC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 13時頃 ／ 最大15km

・所要時間： 約36分（通常より+25分）

📍 西日本エリア（関西・中国・九州）

西日本エリアはUターンラッシュが落ち着き、渋滞の規模は比較的小さくなる予測です。ただし、局地的な混雑には引き続きご注意ください。

【名神高速道路（下り）】

・区間： 草津JCT → 大津IC（大津IC付近） ／ 16時頃ピーク（最大10km、約40分）

【中国自動車道（上り）】

・区間： 西宮山口JCT → 宝塚IC（宝塚西TN付近） ／ 16時頃ピーク（最大5km、約20分）

【九州自動車道（上り）】

・区間： 鳥栖JCT → 筑紫野IC（基山PA先付近） ／ 18時頃ピーク（最大5km、約15分）

💡 ドライブ前の注意点

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