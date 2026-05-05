【GW渋滞予測】5月6日（水）の全国高速道路 渋滞予測まとめ「日中から夕方にかけて20km規模の渋滞も」【NEXCO東日本・中日本・西日本】2026年ゴールデンウィーク
【2026年GW】5月6日（水曜・祝日）の全国高速道路 渋滞予測まとめ📍 東北・関東エリア
2026年のゴールデンウィーク最終日となる5月6日（水曜・祝日）。Uターンラッシュのピークは過ぎ、全国の渋滞予測数は34箇所と大幅に減少しますが、関東圏へ向かう上り線を中心に、日中から夕方にかけて20km規模の渋滞が残る見込みです。
連休最終日の長時間の運転による疲労に備え、お出かけの計画や出発時間の調整に役立てていただけるよう、特に注意が必要な大規模渋滞（15km～20km以上）をピックアップしてまとめました。
関東圏に向かう上り線で、午前中から夕方にかけて20km規模の渋滞が発生します。前日ほどの深夜に及ぶ渋滞ではありませんが、通過には通常より時間がかかります。
【中央自動車道（上り）】・区間： 大月IC → 八王子JCT（小仏TN付近） ・ピーク時間／渋滞長： 10時頃 ／ 最大20km ・所要時間： 約1時間20分（通常より+1時間5分） ※午前中から夕方（19時頃）まで断続的に渋滞が続く予測です。
【東名高速道路（上り）】・区間： 秦野中井IC → 横浜町田IC（綾瀬スマートIC付近） ・ピーク時間／渋滞長： 14時頃 ／ 最大20km ・所要時間： 約48分（通常より+36分）
・区間： 御殿場JCT → 大井松田IC（都夫良野TN付近）・ピーク時間／渋滞長： 13時頃 ／ 最大15km ・所要時間： 約36分（通常より+25分）
【関越自動車道（上り）】・区間： 花園IC → 鶴ヶ島IC（坂戸西SIC付近） ・ピーク時間／渋滞長： 14時頃 ／ 最大20km ・所要時間： 約40分（通常より+28分）
【東北自動車道（上り）】・区間： 佐野藤岡IC → 加須IC（加須IC付近） ・ピーク時間／渋滞長： 15時頃 ／ 最大20km ・所要時間： 約40分（通常より+30分） 📍 中部・東海・信越エリア
東名高速や上信越道で、お昼前後をピークとした渋滞が予測されています。帰宅時間を少し早めるか、夕方以降にずらすことでスムーズな移動が期待できます。
【上信越自動車道（上り）】・区間： 松井田妙義IC → 富岡IC（富岡IC付近） ・ピーク時間／渋滞長： 13時頃 ／ 最大15km ・所要時間： 約36分（通常より+25分） 📍 西日本エリア（関西・中国・九州）
西日本エリアはUターンラッシュが落ち着き、渋滞の規模は比較的小さくなる予測です。ただし、局地的な混雑には引き続きご注意ください。
【名神高速道路（下り）】・区間： 草津JCT → 大津IC（大津IC付近） ／ 16時頃ピーク（最大10km、約40分）
【中国自動車道（上り）】・区間： 西宮山口JCT → 宝塚IC（宝塚西TN付近） ／ 16時頃ピーク（最大5km、約20分）
【九州自動車道（上り）】・区間： 鳥栖JCT → 筑紫野IC（基山PA先付近） ／ 18時頃ピーク（最大5km、約15分） 💡 ドライブ前の注意点
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