ＤＤＴ４日の後楽園大会でトーナメント戦「ＫＩＮＧＯＦＤＤＴ（ＫＯＤ）」が開幕。ＭＡＯ（２９）がユニバーサル王者の須見和馬（２３）との激戦を制し、２回戦に駒を進めた。ＭＡＯは３月後楽園大会で佐々木大輔を破り、ユニバーサル王者となるなど勢い著しい若武者・須見と激突。試合は両者一歩も譲らぬ意地の張り合いとなった。一進一退の攻防が動いたのは１５分過ぎ。多彩なムーンサルトで迫る須見をＭＡＯは雪崩式