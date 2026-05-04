ＤＤＴ４日の後楽園大会でトーナメント戦「ＫＩＮＧ ＯＦ ＤＤＴ（ＫＯＤ）」が開幕。ＭＡＯ（２９）がユニバーサル王者の須見和馬（２３）との激戦を制し、２回戦に駒を進めた。

ＭＡＯは３月後楽園大会で佐々木大輔を破り、ユニバーサル王者となるなど勢い著しい若武者・須見と激突。試合は両者一歩も譲らぬ意地の張り合いとなった。

一進一退の攻防が動いたのは１５分過ぎ。多彩なムーンサルトで迫る須見をＭＡＯは雪崩式の攻撃でマットに投げ飛ばした。しかし、須見はひらりと１回転して着地。カサドーラ、スク〜ルボ〜イで大攻勢をかけられるピンチに陥った。

それでも丸め込み合いの攻防から抜け出したＭＡＯがフェースロックで須見をとらえると、脱出も許さずロックキラー（変型クロスアーム式フェースロック）に移行。薄氷のギブアップ勝ちを収めた。

試合後マイクを握ったＭＡＯは「カズ（須見）すごいじゃん！」とたたえる。「俺はいっぱいお前にプロレスもプロレスじゃねえことも教えてきたけど、俺もまたお前からプロレスを学んでんだ。今日は俺が勝ったけど、まだまだ２人でプロレスの楽しさ見つけていこうぜ」と呼びかけた。

さらには「ご褒美を用意したぞ」と言ってフランスの団体、ＢＺＷとＧＣＷの合同興行（現地時間５月２３日）での須見のＶ２戦（グリンゴ・ロコ、リーズ・ルイスとの３ＷＡＹ）の舞台を用意したことを発表。「俺もこの大会行くから、一緒にフランス行こうぜ」と誘った。

２回戦（９日、新宿フェイス）ではこの日高鹿佑也に勝利した極悪軍「ダムネーションＴ．Ａ」の岡谷英樹と激突する。バックステージでは「ハードコアでも何でも来いだし、俺は新宿フェイスが大好きだからね、めちゃくちゃやろうぜ、負けねえよ」と拳に力を込めた。