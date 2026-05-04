ゴールデンウィーク真っ只中、鹿児島県南さつま市では毎年恒例の「吹上浜砂の祭典」が開かれています。会場から中継でお伝えします。 高さおよそ5メートルもある大阪城。城壁の細かいところまで再現されていて、近くで見ると圧巻です。 南さつま市できのう3日から開催されている「吹上浜砂の祭典」。39回目の今年のテーマは「砂さんぽ～砂でつくる城物語～」。 メイン会場となっている