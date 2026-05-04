【モデルプレス＝2026/05/04】元AKB48でタレントの高橋みなみが5月4日、自身のInstagramを更新。結婚記念日の夫婦ショットを公開した。【写真】35歳元AKB神7「幸せオーラ全開」15歳年上夫との記念日ショット◆高橋みなみ、夫婦ショット公開高橋は「5月1日は7回目の結婚記念日でした」と報告。「大好きなお肉を沢山食べれて大満足！これからも楽しく穏やかに日々を積み重ねていきたいなー」とつづり、「Happy Anniversary」とデコレ