高橋みなみ「7回目の結婚記念日」夫婦ショット公開「2人ともおしゃれでお似合い」「体格差にキュン」と反響
【モデルプレス＝2026/05/04】元AKB48でタレントの高橋みなみが5月4日、自身のInstagramを更新。結婚記念日の夫婦ショットを公開した。
【写真】35歳元AKB神7「幸せオーラ全開」15歳年上夫との記念日ショット
高橋は「5月1日は7回目の結婚記念日でした」と報告。「大好きなお肉を沢山食べれて大満足！これからも楽しく穏やかに日々を積み重ねていきたいなー」とつづり、「Happy Anniversary」とデコレーションされたスイーツのプレートに2人で手を添え身体を寄せ合った夫とのレストランでの2ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「結婚記念日おめでとうございます」と祝福の声が続々。「2人ともおしゃれでお似合い」「素敵なお祝い」「幸せそう」「体格差にキュン」「末永くお幸せに」「幸せオーラ全開」などと反響が寄せられている。
高橋は2019年5月に15歳年上の一般男性と結婚した。（modelpress編集部）
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【写真】35歳元AKB神7「幸せオーラ全開」15歳年上夫との記念日ショット
◆高橋みなみ、夫婦ショット公開
高橋は「5月1日は7回目の結婚記念日でした」と報告。「大好きなお肉を沢山食べれて大満足！これからも楽しく穏やかに日々を積み重ねていきたいなー」とつづり、「Happy Anniversary」とデコレーションされたスイーツのプレートに2人で手を添え身体を寄せ合った夫とのレストランでの2ショットを公開した。
◆高橋みなみの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「結婚記念日おめでとうございます」と祝福の声が続々。「2人ともおしゃれでお似合い」「素敵なお祝い」「幸せそう」「体格差にキュン」「末永くお幸せに」「幸せオーラ全開」などと反響が寄せられている。
高橋は2019年5月に15歳年上の一般男性と結婚した。（modelpress編集部）
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