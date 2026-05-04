明治安田J2・J3百年構想リーグの鹿児島ユナイテッドFCは、3日、琉球とアウェーで対戦し、PK線のすえ勝利。連勝で2位キープです。 首位との勝ち点差を縮めたいユナイテッドは、10位のFC琉球と対戦。前半5分、コーナーキックから相手に先制を許します。 追いつきたいユナイテッドは32分、福田のクロスに有田。有田の6試合ぶりのゴールで同点に追いつきます。（1対1） しかし後半、6本のシ