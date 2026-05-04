◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日７―３阪神（４日・バンテリンドーム）阪神・前川右京外野手が、初回２死満塁から走者一掃の先制二塁打を放った。マウンドの中西は、同学年で前川の母校・智弁学園の兄弟校・智弁和歌山出身。２０２１年夏の甲子園では決勝で対戦し、２打数２安打と好相性だった。「本当に高校時代にたくさん試合もさせてもらいましたし、修学旅行も一緒に行ったので。打てて良かったなと思います」と当時を振り返っ