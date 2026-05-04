列島を熱狂させた井上と中谷の激闘は世界的な反響を生んでいる(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext井上尚弥（大橋）が、中谷潤人（M.T）と繰り広げた激闘は、世界規模で衝撃を生んだ。5月2日、東京ドームで行われたボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチは、統一王者の井上が、“最強の挑戦者”と評された中谷を判定（3-0）で下し、王座防衛に成功した。ド派手なKOシーンはもちろん、ダウンもなしという展開だっ