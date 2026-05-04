井上尚弥に飛んだボクシング界の“米国中心主義”に疑問符 来日した米記者がファンに異論「なぜ彼が海外で戦うことに執着するのか」
列島を熱狂させた井上と中谷の激闘は世界的な反響を生んでいる(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext
井上尚弥（大橋）が、中谷潤人（M.T）と繰り広げた激闘は、世界規模で衝撃を生んだ。
5月2日、東京ドームで行われたボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチは、統一王者の井上が、“最強の挑戦者”と評された中谷を判定（3-0）で下し、王座防衛に成功した。ド派手なKOシーンはもちろん、ダウンもなしという展開だったが、両雄が最初から最後まで差し合い続けた至高の技術戦は観る者を魅了した。
【動画】米記者が「殺人的」と評した井上尚弥のスピード 中谷潤人との至高の技術戦を見よ
勝者となった井上が「楽しかった」と笑えば、負けた中谷も「駆け引きを楽しみました」と公言。リング上でも笑い合う姿を見せた二人が繰り広げた緊迫の攻防は、ボクシングの本場であるアメリカでも中継され、小さくない反響を生んだ。
そうした中で、やはり沸き上がるのは、「アメリカ中心主義」の意見だ。以前からボクシング界には、歴史的に最大級の市場を誇ってきたアメリカで成功してこそ「本物」とする風潮がある。過去にラスベガスやサウジアラビアといった世界的な大舞台での興行にも挑んできた井上でさえ、あらぬ批判を受ける。
ただ、今興行は東京ドームで5万5000人を動員。さらにNTTドコモが運営する『Lemino』で独占配信されたPPVの販売数はボクシングだけでなく、格闘技を通じた全興行トップに至った。その事実だけでもモンスターが「本物」であることに疑いの余地などない。
ゆえに現地の識者からもアメリカ国内の“見識”を改める意見が飛んだ。この東京ドーム決戦のために来日し、激闘を傍から見守った老舗誌『The Ring Magazine』のマイク・コッピンジャー記者は自身のXで持論を展開。現世界スーパーフライ級3団体統一王者であるジェシー・“バム”・ロドリゲス（アメリカ）とのスーパーファイト構想が伝えられる井上の次戦について「なぜ日本で？ ナオヤは飛べないの？ まったく呆れる」というファンの投稿を引用し、異論を記している。
「イノウエは日本で超が付くほどの大スターであり、ボクシング界においてはどこでも誰にも引けを取らないほどの集客力を持っている。それなのになぜ（アメリカの）ファンは、彼が海外で戦うことに執着するのだろうか」
東京で実現した一大興行が生んだ“熱狂”。その影響力の大きさによって、アメリカ・ボクシング界の“上から目線な意見”は完璧に覆された感がある。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]