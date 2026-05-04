甑島商船によりますと、川内港と甑島を結ぶ「高速船甑島」はきょう4日、海上の波が高いため、午前8時50分・川内港発の便が欠航となりました。午後の便は検討中だということです。 なお、串木野新港と甑島を結ぶ「結Lineこしき」は通常通り運航予定です。 ・ ・ ・