米国女子ツアーが公式インスタグラムを更新。「メキシコ・リビエラマヤオープン」に昨年の覇者として臨んだ岩井千怜と、今シーズンからタッグを組んだキャディのアンドリュー・ディアデン氏にマイクを装着し、プロアマ戦での2人の楽しい会話を動画で投稿した。【動画】岩井千怜とキャディ、ラウンド中の会話が面白すぎる！最初に岩井から「緊張しているの？」と問いかけられたディアデン氏は「自分はいつだって緊張しているよ、特