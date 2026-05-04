ラウンド中の岩井千怜とキャディにマイクを装着 楽しいやり取りにファンも抱腹「この2人、面白過ぎる!!」
米国女子ツアーが公式インスタグラムを更新。「メキシコ・リビエラマヤオープン」に昨年の覇者として臨んだ岩井千怜と、今シーズンからタッグを組んだキャディのアンドリュー・ディアデン氏にマイクを装着し、プロアマ戦での2人の楽しい会話を動画で投稿した。
【動画】岩井千怜とキャディ、ラウンド中の会話が面白すぎる！
最初に岩井から「緊張しているの？」と問いかけられたディアデン氏は「自分はいつだって緊張しているよ、特に千怜と一緒の時はね」「ちょっと怖いんだよ」とおどけて、笑いを誘っていた。また同組の男性はスペイン語を話していたのだろうか、ディアデン氏は「彼が良い球を打ったら『buen golpe（スペイン語でナイスショット）』と声をかけるといいよ」とアドバイス。その後も「muy bien（スペイン語でとても良いです）」や「buen dia（ポルトガル語でおはよう）」などの言葉も教えられていた。セカンドショットでグリーンを狙うシーンでは「チジー（岩井の愛称）、ピンまでどれくらいだと思う？ ヤーデージブックを見ないで答えて」と言われると、岩井はグリーンを見つめて「70…73ヤードかな」と回答。そこで計測器で確認したディアデン氏だったが「はぁ」とため息を一つ。そして「74だ」とピタリの回答に、ちょっと残念そう。「私ってすごいじゃない！」と喜ぶ岩井に対し「もうキャディは必要ないね」「電動カートを手に入れた方が良いよ」と返していた。もちろん楽しい部分だけを切り取ったのだろうが、この動画には多くの海外のファンからも「この2人、面白過ぎる!!」「チジーはとにかく楽しい…そしてとても才能豊かだ」「こういう動画をもっと公開して！ チジーはとっても可愛い！」「VAMOS Chizzy!!（スペイン語で頑張れ、チジー）」などのコメントが寄せられていた。米国ツアー2年目に入った岩井は、すでに米国でも多くのファンから愛されているようだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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