とある女性を死なせてしまった中田ユメ（畑芽育）と、その女性の一人娘で真実を知らない大迫未央（志田未来）が奇妙な友情を育む物語を描くドラマ『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系列 毎週日曜夜10時15分）。世間から見れば成功者だが、ユメとの親子関係は最悪というユメの母親・千尋を演じた栗山千明さんに、「エラーをどこまで許せるか」を伺いました。 ©️ABCテレビ ――人物相関図を