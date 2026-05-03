ギタリストの布袋寅泰（64）が3日、自身のインスタグラムを更新。2日に東京ドームで行われたプロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）の防衛戦を振り返り、「背中を見ながらギターを弾けて幸せでした」とつづった。布袋は、井上が中谷潤人（28＝M.T）に判定勝ちした“世紀の一戦”で、入場時に生ギター演奏で「バトル・オブ・モンスター」を披露。ドームに詰めかけた5万人超の観客を熱く盛り