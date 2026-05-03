ギタリストの布袋寅泰（64）が3日、自身のインスタグラムを更新。2日に東京ドームで行われたプロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）の防衛戦を振り返り、「背中を見ながらギターを弾けて幸せでした」とつづった。

布袋は、井上が中谷潤人（28＝M.T）に判定勝ちした“世紀の一戦”で、入場時に生ギター演奏で「バトル・オブ・モンスター」を披露。ドームに詰めかけた5万人超の観客を熱く盛り上げた。

一夜明けたこの日、「伝説の日。紛れもなく。尚弥くん、ありがとう！中谷さん、ありがとう！二人のスピリットが惚れ惚れするほど研ぎ澄まされて美しかったです」とつづり、試合後に井上とハグするショットを公開

続く投稿では花道と試合後の動画をなどアップ。「尚弥くんありがとう！」と書き出し、「炎のような闘志をリングまで送り届ける責任と重圧を語るのは難しいけど、『布袋さんと並んで花道を歩きたい』とオファーしてくれたこと、嬉しかったです」と井上の言葉を紹介した。

「リハーサルのないこの入場パフォーマンスで、結局一歩後ろを歩いたのは偉大なるチャンピオンへのリスペクト。背中を見ながらギターを弾けて幸せでした」と思いを明かし、「恒例の祝賀会、楽しみにしてるよ！」とメッセージを送った。

フォロワーからは「最高でした」「ド派手なチャンピオン&布袋さんの入場しびれました」「最高な組み合わせ 画像見れて良かったです」「最高にカッコ良い2人です」「ヒーロー2人」「最強にかっこいいメンズ 最高に燃えた」などのコメントが届いている。