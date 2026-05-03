プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）が中谷潤人（28＝M.T）を3―0の判定で破った東京ドームでの防衛戦から一夜明けた3日、横浜市内の所属ジムで会見した。

井上尚はWBC世界バンタム級タイトルマッチで初防衛に成功した弟の王者・井上拓真（30＝大橋）と並んで会見。5階級制覇を狙った井岡一翔（37＝志成）を判定で退けた弟の試合の感想を求められ、「控え室でアップしているときに、ホントにパーフェクトだなと思って見ていた」とコメント。自宅に帰っていとこの浩樹と映像を見直したと明かし、「ロープ際のディフェンス、接近したときの肩の入れ方、密着具合、ヘンタイだなと（笑い）。それぐらい2人で感心して、そこが一番拓真にとって強いパターンと話していた」と独特の表現で称賛した。

井上は拓真と並んでの一夜明け会見に「試合前から、絶対2人で勝つと話していたのを果たせた。きょう2人で出席できてうれしく思ってます」とホッとした表情だった。

また、拓真も兄・尚弥の試合について「なんて言うんですかね。入れさせないプレスというか、相手（中谷）の方が大きいですし、大きい相手でも入れさせない空気感というものを間近で見て、凄いなと感じた」と絶賛した。