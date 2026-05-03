今日3日(日:憲法記念日)は、関東でも夕方以降は雨が降るでしょう。4日(月:みどりの日)の朝にかけて雨が降り、警報級の大雨になる所もありそうです。これからのお出かけには雨具を忘れないようにし、大雨による土砂災害などにも警戒が必要です。今夜から明日4日にかけて関東でも警報級の雨今日3日(日:憲法記念日)は、前線を伴った低気圧が東シナ海から発達しながら日本海へ進み、前線が本州付近にかかるでしょう。このため西から雨