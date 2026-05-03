江戸時代を代表する浮世絵師、葛飾北斎（1760〜1849年）と歌川広重（1797〜1858年）。浮世絵コレクターとして名高い実業家・原安三郎（1884〜1982年）さんが蒐集した北斎と広重の優品を紹介する特別展「原安三郎コレクション北斎×広重」が、京都文化博物館（京都市中京区）で開かれている。それぞれの代表作である浮世絵シリーズのほか、初公開となる江戸時代の肉筆画など計約220件を展示。くっきりとした摺り、鮮やかな色な