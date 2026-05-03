世界中の3歳ダート王決定戦、ケンタッキーダービーが今年もチャーチルダウンズで幕を開ける。今年は日本からワンダーディーン、ダノンバーボンの2頭が参戦。素質の片鱗を見せてきた存在だが、本場アメリカの速い流れ、そして砂質の違いへの対応が最大のポイントになる。序盤から激しい先行争いが繰り広げられるこのレースでは、ポジション取りひとつで明暗が分かれるだけに、日本馬がどの位置で流れに乗れるかは大きな見どころ