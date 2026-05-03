【ケンタッキーダービー】まもなく発走！ダノンバーボン＆ワンダーディーンは参戦、見どころ
世界中の3歳ダート王決定戦、ケンタッキーダービーが今年もチャーチルダウンズで幕を開ける。今年は日本からワンダーディーン、ダノンバーボンの2頭が参戦。素質の片鱗を見せてきた存在だが、本場アメリカの速い流れ、そして砂質の違いへの対応が最大のポイントになる。
序盤から激しい先行争いが繰り広げられるこのレースでは、ポジション取りひとつで明暗が分かれるだけに、日本馬がどの位置で流れに乗れるかは大きな見どころだ。また、ケンタッキーダービー特有の“消耗戦”の様相も鍵を握る。直線だけの瞬発力勝負ではなく、道中から脚を使わされるタフな展開の中で、最後まで脚色を保てるかどうか。ここに各馬の完成度と底力が問われる。
異国の大舞台で、日本馬がどこまで存在感を示せるか。アメリカの強豪が揃う一戦で、その瞬間に注目したい。
【ケンタッキーダービー】ダノンバーボン＆ワンダーディーン参戦、日本の悲願へ…出馬表確定世界が注目する3歳ダート王者決定戦
●ケンタッキーダービー（G1）
3歳 2000m ダート・左
発走予定時刻：日本時間5月3日(日)07:57（現地時間5月2日(土)18:57）
発売開始時刻：日本時間5月2日(土)07:00
賞金総額：500万米ドル／1着賞金：310万米ドル
・出走予定日本馬
ワンダーディーン（牡3・栗東・高柳大輔）
ダノンバーボン（牡3・栗東・池添学）
●馬券発売方法・発売時間（いずれも日本時間）
・ネット馬券（即PAT・A-PAT）
5月2日（土）7時00分から発走予定時刻2分前
●テレビ（インターネット配信含む）
・グリーンチャンネルおよびグリーンチャンネルWeb
「2026ケンタッキーダービー中継」
放送日時：5月3日（日）7時00分から9時00分【無料放送】
●ラジオ
・ラジオNIKKEI第1
「2026ケンタッキーダービー実況中継」
放送日時：5月3日（日）7時30分から8時30分