世界中の3歳ダート王決定戦、ケンタッキーダービーが今年もチャーチルダウンズで幕を開ける。今年は日本からワンダーディーン、ダノンバーボンの2頭が参戦。素質の片鱗を見せてきた存在だが、本場アメリカの速い流れ、そして砂質の違いへの対応が最大のポイントになる。

序盤から激しい先行争いが繰り広げられるこのレースでは、ポジション取りひとつで明暗が分かれるだけに、日本馬がどの位置で流れに乗れるかは大きな見どころだ。また、ケンタッキーダービー特有の“消耗戦”の様相も鍵を握る。直線だけの瞬発力勝負ではなく、道中から脚を使わされるタフな展開の中で、最後まで脚色を保てるかどうか。ここに各馬の完成度と底力が問われる。

異国の大舞台で、日本馬がどこまで存在感を示せるか。アメリカの強豪が揃う一戦で、その瞬間に注目したい。

【ケンタッキーダービー】ダノンバーボン＆ワンダーディーン参戦、日本の悲願へ…出馬表確定

世界が注目する3歳ダート王者決定戦

●ケンタッキーダービー（G1）

3歳 2000m ダート・左

発走予定時刻：日本時間5月3日(日)07:57（現地時間5月2日(土)18:57）

発売開始時刻：日本時間5月2日(土)07:00

賞金総額：500万米ドル／1着賞金：310万米ドル

・出走予定日本馬

ワンダーディーン（牡3・栗東・高柳大輔）

ダノンバーボン（牡3・栗東・池添学）

●馬券発売方法・発売時間（いずれも日本時間）

・ネット馬券（即PAT・A-PAT）

5月2日（土）7時00分から発走予定時刻2分前

●テレビ（インターネット配信含む）

・グリーンチャンネルおよびグリーンチャンネルWeb

「2026ケンタッキーダービー中継」

放送日時：5月3日（日）7時00分から9時00分【無料放送】

●ラジオ

・ラジオNIKKEI第1

「2026ケンタッキーダービー実況中継」

放送日時：5月3日（日）7時30分から8時30分